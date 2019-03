Si chiama Ivo Vieira l'allenatore rivelazione della Liga Nos, il massimo campionato portoghese. 43 anni nativo di Machico, dalla scorsa estate alla guida del Moreirense di solito abituato a lottare nei bassifondi della classifica mentre quest'anno stabilmente in quinta posizione, dietro le cosiddette grandi se si esclude il Braga terzo. Vieira sta battendo diversi record, la sua squadra pratica un calcio molto offensivo ed è bravo a valorizzare i giovani.

Vieira utilizza più moduli, perlomeno quelli con di base la difesa a quattro.

Nella sua prima stagione al Moreirense - dopo la dura quanto formativa 'gavetta' con, Desportivo Aves, Coimbra ed- ne ha lanciati ben otto, con sette di questi che giocano stabilmente nell'undici titolare. Chi lo conosce bene ce lo descrive molto esigente con tutti i calciatori, in sostanza uno che non guarda in faccia a nessuno.

Forse tale aspetto ha spinto molti a paragonarlo a un certo José Mourinho. Premiato come miglior allenatore della Liga Nos di febbraio e in scadenza di contratto a giugno, Vieira ha naturalmente attirato su di sé l'attenzioni di tanti club, portoghesi e stranieri. Tra qeusti ultimi potrebbero esserci pure degli italiani.

