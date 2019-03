UDINESE BOLOGNA MIHAJLOVIC / Deluso per la sconfitta del suo Bologna nello scontro diretto contro l'Udinese, Sinisa Mihajlovic ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Nel primo tempo abbiamo dominato, abbiamo avuto due o tre occasioni ma abbiamo regalato il rigore. I ragazzi sono stati bravi perché abbiamo ripreso a giocare e abbiamo fatto gol.

Abbiamo speso molto dal punto di vista fisico e nervoso - le sue parole ai microfoni di 'Sky' - Nel secondo tempo, dopo venti minuti, ci siamo allungati. In campo avevamo Orsolini e Palacio che venivano da infortuni, Dzemaili non so quando ha fatto l'ultima gara da novanta minuti. Abbiamo cercato con i cambi di rimettere a posto, ma abbiamo subito il due a uno. Ci dispiace perchè quel rigore ci ha complicato la vita, avevamo la partita in mano. Si poteva gestire in un'altra maniera".