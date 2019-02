ATALANTA MILAN DONADONI GASPERINI ZANIOLO/ Roberto Donadoni, allenatore attualmente svincolato, è stato intervistato ai microfoni di SportNews.eu sul match di stasera fra Atalanta e Milan: "Sarà una gara molto interessante, entrambe si giocheranno la qualificazione in Champions League fino alla fine. Gasperini? Si è costruito la sua credibilità".

Su Gattuso: "Qui in Italia vieni giudicato soltanto per i risultati ma sono contento che si sia ripreso dopo le critiche di qualche tempo fa. Non è facile allenare quando sei sotto pressione, devi essere appoggiato totalmente dalla società".

Su Zaniolo: "Sta andando bene, ma ha tutti gli occhi addosso e dobbiamo essere bravi a non ingigantire troppo il tutto. Credo sia un giocatore unico nel suo genere, con le sue caratteristiche e particolarità senza per forza fare degli accostamenti".

Infine, Donadoni ha parlato del suo futuro: "Al momento non sono in contatto con alcun club, ma tornerò ad allenare quando ci sarà l'occasione".

