CALCIOMERCATO UDINESE PRADÈ / Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Daniele Pradè, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo le presentazioni dei nuovi acquisti bianconeri Sandro, Wilmot e De Maio. Il dirigente si è soffermato anche sulle offerte ricevute per Rodrigo De Paul, che è stato nel mirino di diverse big italiane e straniere.

ACQUISTI - "Abbiamo acquistato cinque calciatori con caratteristiche precise. Okaka porta fisicità ed esperienza, Zeegelaar è un esterno che sostituisce Pezzella, che ha chiesto di andar via.

Wilmot nasce come difensore e si è evoluto come centrocampista difensivo mentre De Maio sostituisce Samir. Sandro è molto forte, tanti anni fa volevo prenderlo alla Roma, ma lui preferì andare al Tottenham. Ha avuto dei problemi fisici, ma sono certo che con le nostre strutture migliorerà e ci darà una grande mano".

DE PAUL – "Dobbiamo superare le contestazioni, serve unità d’intenti. Potevamo incassare tanti soldi, ma abbiamo sempre rinunciato: vogliamo tutti un’Udinese che ci faccia divertire. Sì, mi riferisco a De Paul: non siamo mai stati vicini a cederlo perché non abbiamo mai avuto intenzione di trattare una sua cessione. C’erano vari interessi, ma non siamo mai stati vicini al suo addio per nostra volontà"

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui