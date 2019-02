NAPOLI SAMPDORIA GIAMPAOLO /La Sampdoria è costretta a rallentare in campionato dopo il ko rimediato al San Paolo contro il Napoli di Carlo Ancelotti: i partenopei hanno avuto la meglio battendo i blucerchiati con un netto 3-0 grazie alle reti di Milik, Insigne e Verdi. Al termine della partita, Marco Giampaolo si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per analizzare il match. Per le ultime notizie sulla Serie A ---> CLICCA QUI!

Ecco le sue parole: ''Il Napoli è una squadra forte e oggi la differenza si è vista. Ci sta perdere qui anche se noi non siamo venuti a difenderci ma l’uno-due in un minuto è stato decisivo. Dovevamo fargliela sudare un po’ di più per impensierirli a fine partita.

Il vero grande rimpianto della partita è stato non riuscire a trovare il gol del 2-1 che avrebbe permesso di farci restare in partita fino all'ultimo minuto''.

Giampaolo ha risposto anche alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa post partita: ''Ci sono stati meriti del Napoli e qualche demerito nostro. La qualità dei calciatori azzurri ti fa sbagliare qualcosa. Il secondo gol subìto è stato pesante da digerire, anche se poi ci siamo rimessi a posto. Non usciamo ridimensionati, perdere a Napoli ci può stare. Sarebbe stato importate giocare fino al 95' perché li avremmo fatti arrivare alla fine con un po' di affanno. Credo nella qualità della mia squadra e nelle proposte di gioco. Siamo lontani dall'Europa, ci sono tante squadre che competono. Mi dispiace non aver segnato almeno un gol per tirarla fino al 95'. Quagliarella qui sta bene, ha trovato l'ambiente ideale. La scelta di Hamsik è sicuramente concordata col club e se il Napoli avesse voluto avrebbe preso un altro calciatore. Quindi già lo sapeva. Abbiamo commesso un errore in uscita. Il 2-0 è stato pesante in quel momento, non abbiamo avuto modo di organizzarci e mettere in ordine le idee. La partita poteva mettersi fortemente in salita, il Napoli ha le qualità per fare ciò che ha fatto. Due errori abbiamo commesso, ma questa sconfitta non mi preoccupa". Dal nostro inviato Gennaro Arpaia.

