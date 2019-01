CALCIOMERCATO LAZIO TORINO BELOTTI IMMOBILE / La Cina all'assalto dei centravanti italiani. In particolare è il Dalian Yifang a sondare il terreno in cerca di un attaccante di peso.

Il club cinese avrebbe individuato due giocatori in particolare e sarebbe pronto ad offerte super per assicurarsi le prestazioni di uno tra Andreae Ciro

Come infatti riporta 'Sky Sport', il club cinese sarebbe intenzionato ad offrire ben 60 milioni per assicurarsi le prestazioni di Immobile. Difficile che però la Lazio possa accettare, soprattutto per il poco tempo a disposizione per trovare un sostituto. Lo stesso vale per il Torino, che avrebbe bisogno di trovare un cambio di Belotti, per cui il Dalian Yifang, offrirebbe 50 milioni di euro.

