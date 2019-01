Calciomercato Genoa, triplice pista a centrocampo

CALCIOMERCATO GENOA RADOVANOVIC LERAGER SCHAFER - Non solo Piatek e Sanabria. Oltre all'attacco, il Genoa in questa sessione invernale di calciomercato punta a rinnovare anche il reparto mediano.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', i rossoblu starebbero trattando su tre tavoli: con il Chievo per il serbo, con l'MTK Budapest per l'ungheresee con il Bordeaux per il danese