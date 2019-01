JUVENTUS CHIEVO SORRENTINO CRISTIANO RONALDO / Juventus-Chievo passerà alla storia non tanto per il comodo 3-0 dei bianconeri, quanto per la parata di Stefano Sorrentino sul rigore di Cristiano Ronaldo.

Ecco le dichiarazioni del portiere dei veronesi a 'Sky Sport' a fine partita: "Cos'ho provato dopo aver parato il rigore? Niente di particolare, mi sono alzato arrabbiato urlando ancora contro l'arbitro, perché secondo me poteva anche non fischiarlo. Prima della partita l'ho studiato, mi sono ricordato che aveva calciato l'ultimo rigore centrale e gli altri due, prima, incrociati. Col piatto aperto, non aveva ancora tirato, quindi ho battezzato quell'angolo".