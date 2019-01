JUVENTUS CANCELO RONALDO / Il terzino portoghese Joao Cancelo è tornato a disposizione di Allegri dopo un lungo stop. Il calciatore ha raccontato il suo momento no ai microfoni di 'Sky': "È stato un momento difficile, duro, ma ho cercato di rimanere concentrato lavorando tanto per guarire al più presto e poter così dare una mano ai miei compagni". Tutte le news sulla Juventus: CLICCA QUI!

Inevitabile parlare di Ronaldo: "Siamo amici. Cristiano è un campione vero, il migliore al mondo.

È un giocatore che ha aumentato il livello della. Ci aiuta tanto in campo e fa davvero la differenza. Per questo la Juventus ha puntato su di lui. Di me non parlo, ma diposso dire che è uno degli esterni più forti al mondo, uno dei primi tre. Lo conoscevo già quando era ale io alho cercato sempre di prendere esempio da lui e giocarci insieme è molto piacevole. Posso imparare molto da lui".

Infine, una battuto sul suo rendimento: "So che devo migliorare molto la fase difensiva. Come caratteristiche sono un giocatore più offensivo. Sono qua per imparare sia dai miei compagni e da un grande allenatore come Allegri".

