CALCIOMERCATO INTER MILAN DUNCAN / Per Alfred Duncan quella di stasera non sarà una partita come le altre: il centrocampista ghanese classe 1993 del Sassuolo ritroverà la sua ex Inter nell'anticipo serale della 20esima giornata di A in programma quest'oggi a San Siro. Protagonista di un inizio di stagione importante con 3 gol realizzati in 12 presenze, Duncan è cresciuto proprio nel settore giovanile nerazzurro trovando nell'agosto del 2012 anche l'esordio in Serie A: ''L'Inter è un'altra mia famiglia''- ha dichiarato il centrocampista del Sassuolo ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' -. ''Quando sono arrivato in Italia senza sapere nulla mi ha dato il pane e forse ciò che nessun’altra mi avrebbe concesso: pazienza, anche di crescere per il tesseramento da extracomunitario. Con l’Inter ho esordito in A e a San Siro.

CALCIOMERCATO INTER E MILAN, DUNCAN FA CHIAREZZA SUL FUTURO

Se sono un loro rimpianto? Non credo, però faccia una cosa: lo chieda a loro''. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Nelle ultime settimane il suo profilo è stato accostato con una certa insisitenza sia al mercato nerazzurro sia a quello del Milan, ma il Sassuolo almeno per la finestra invernale di mercato ha respinto le avances delle due milanesi. Possibile che se ne riparli a giugno, quando Ausilio o Leonardo potrebbe tornare alla carica del centrocampista per puntellare la rosa. Ma Duncan ha le idee chiare e per il momento non vuole farsi distrarre da queste voci: ''Il direttore generale Carnevali ha detto che non me ne vado a gennaio? Non voglio muovermi nemmeno io. Voglio tornare in Europa col Sassuolo e giocare di più: la prima volta feci solo una gara. Sempre che De Zerbi mi voglia ancora''.

