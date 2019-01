Calciomercato Napoli, contromossa PSG per Allan: affare da (quasi) 100 milioni!

CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN PSG / "Speriamo che il mercato finisca presto".

Non è del tutto sereno Carlo, che nella conferenza post-vittoria sul Sassuolo in Coppa Italia viene incalzato sul 'caso': ufficialmente non ci sono state offerte, ha ribadito l'allenatore del, ma ilsta spingendo forte per arrivare al suo gioiello del centrocampo. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

A fare il punto della situazione è il quotidiano 'Tuttosport' che nella sua edizione odierna spiega come il Psg stia facendo di tutto per arrivare ad Allan. In particolare, i vincoli del Fair Play Finanziario complicano il piano dei parigini che, però, starebbero cercando il modo di 'aggirarlo'. La soluzione? Un'offerta di prestito iniziale con riscatto rimandato all'estate, sborsando qualcosa come 96 milioni di euro (tasse incluse) per convincere gli azzurri a cedere e mettendo sul piatto un contratto da 8 milioni di euro netti a stagione per il calciatore.

