Calciomercato Inter, via libera per Ozil!

CALCIOMERCATO INTER OZIL / Non solo l'affare Ramsey con la Juventus. A tener banco in casa Arsenal è anche la situazione relativa a Mesut Ozil, una delle stelle dei 'Gunners' finita però ormai ai margini della progetto tecnico del manager Unai Emery. E forse anche oltre.

Calciomercato Inter, Emery cede Ozil a gennaio

Perché il tempo all'Emirates sembra essere finito per l'ex Real Madrid e si attendono novità importanti nei prossimi giorni. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sul mercato.

Dopo la nuova esclusione dalla sfida di sabato contro il West Ham, dall'Inghilterra arrivano nuove indiscrezioni secondo cui il manager Unai Emery, che ha giustificato l'assenza del tedesco spiegando di aver chiamato solo "chi lo merita", avrebbe chiesto ai vertici dell'Arsenal di piazzare in uscita Ozil già a gennaio. Un modo per liberare fondi importanti con cui andare alla ricerca di nuovi rinforzi, con Denis Suarez (in uscita dal Barcellona) in pole ma non solo. L'Inter è segnalata da tempo sulle tracce del giocatore, ma per il momento l'Arsenal non avrebbe ricevuto alcuna proposta concreta per il trequartista classe '88 che non vuole partire in prestito e percepisce un ingaggio molto pesante.

