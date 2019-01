CALCIOMERCATO ATALANTA PAPU GOMEZ/ Alejandro Daro Gomez, meglio conosciuto come il Papu, non dovrebbe lasciare l'Atalanta nelle prossime sessioni di calciomercato.

O almeno lo spera proprio la dirigenza della Dea che, stando a quanto riportato dal 'Corriere di Bergamo', sarebbe in procinto di avanzare un'offerta di rinnovo contrattuale all'attaccante argentino. Per le ultime notizie sul Fantacalcio----> clicca qui!

La strategia è quella di blindare il Papu, seguito da diversi club fra cui la Lazio e soprattutto squadre estere, con un contratto fino al 2023 da 2 milioni a stagione. Cifre che fanno rumore per un club in crescita come l'Atalanta che non vuole però privarsi della sua stella.

