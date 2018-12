Ormai il binomio di coppia calciatore e bella ragazza (che sia una velina, piuttosto che una modella o un’attrice fa poca differenza) sembra essere diventato inscindibile negli ultimi anni, infatti nessuno si sorprende di vedere delle ragazze esteticamente bellissime al fianco dei più noti calciatori.

Queste bellezze si sfidano spesso a colpi di foto sui social network e negli stadi italiani, che presenziano per vedere i rispettivi compagni giocare, tanto che per loro è stato coniato l’aggettivo “wags” (wives and girlfriends, mogli e fidanzate di sportivi famosi). E’ inutile dire che sono amatissime e desiderate dagli uomini, ma ottengono un discreto seguito e una buona approvazione anche dalle stesse donne, che le prendono come icone da emulare.

La bellezza di queste donne è innegabile e la natura di certo ci ha messo lo zampino per renderle così attraenti. La cosa non si spiega solo in questo modo: molte di loro ricorrono alla chirurgia estetica che rende ancor più vicine alla perfezione le loro curve o i loro tratti. Tra gli interventi di chirurgia estetica più richiesti, c’è l’intervento di mastoplastica o aumento del seno. Ma ricorrono ai migliori chirurghi plastici per rendere perfette anche altre parti dei loro già splendidi corpi.

Le donne dei calciatori che hanno fatto ricorso alla chirurgia estetica

Un esempio lampante di bellezza è la ex velina Federica Nargi, che diversi anni fa si è sottoposta ad un intervento di rimodellamento chirurgico del seno che indubbiamente ne ha aumentato il sex appeal. Questo anche perché il risultato è stato un seno naturale, seppur con un aumento della sua forma e del suo volume.

Anche l’altra ex velina Melissa Satta ha effettuato degli interventi, non troppo invasivi, ma sicuramente in grado di conferire visibili differenze rispetto al passato. Si è sottoposta ad interventi di chirurgia plastica sia sul seno che sulle labbra.

Michela Persico, ex giornalista di Mediaset e fidanzata del difensore della Juventus Daniele Rugani, ha ammesso di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica per aumentare il volume del suo già rigoglioso seno.

I risultati sono stati notevoli e l’hanno resa una star sul social network Instagram.

Questi sono solo alcuni esempi di donne dei calciatori che, essendo particolarmente attente e sensibili all’aspetto esteriore, hanno fatto ricorso alla chirurgia plastica per restare sempre bellissime. Chirurgia estetica a parte, bisogna sottolineare che queste ragazze riescono a mantenere un aspetto fisico invidiabile perché si sottopongono anche a continui e intensi allenamenti in palestra e fuori, oltre che ad un rigoroso regime alimentare.

Le coppie famose del calcio italiano

Di certo nell’ultimo periodo sono saliti alla ribalta il campione portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo e la sua compagna, la bellissima modella spagnola Georgina Rodriguez. I due oltre che per il glamour, stanno facendo molto parlare di loro perché si vocifera saranno presto sposi.

Come non citare una di quelle coppie che ha fatto da apri pista, in un certo senso, a questa tipologia di coppie. Parliamo dell’ex capitano della Roma Francesco Totti e della conduttrice e modella Ilary Blasi, che hanno una famiglia felice con 3 figli.

Non potevano mancare in questo speciale gruppo le bellissime ex veline di Striscia la notizia, come nel caso di Federica Nargi (moglie dell’attaccante del Sassuolo Alessandro Matri) e Melissa Satta, compagna dell’ex giocatore del Milan Kevin Prince Boateng. Un’altra coppia legata a questo mondo, ultimamente molto citata per via della nascita della loro prima figlia, è quella formata dall’ex calciatore Cristian Vieri e un’altra ex velina, la bionda Costanza Caracciolo. Ci fermiamo qui nella lista di queste coppie, bellissime e preda dei flash dei fotografi, ma la l’elenco sarebbe ancora molto lungo.

Ciò che sempre più spesso caratterizza queste coppie che un pò tutto il mondo invidia per bellezza, ricchezza e talento nei rispettivi ambiti, è il fatto che le donne per mantenere un aspetto piacente, sexy e giovanile, ricorrono alla chirurgia estetica, effettuando qualche ritocchino. Tendenzialmente gli interventi più diffusi in questo ambito riguardano il seno, il viso, le labbra, le gambe.

Molti pensano che queste bellezze non ne avrebbero bisogno, ma è noto che tali ragazze sono sempre molto attente a mantenere un livello di bellezza altissimo e quando individuano qualcosa di perfettibile nel loro aspetto, difficilmente non si rivolgono ad un bravo chirurgo estetico per migliorarsi.

