Sassuolo-Empoli 3-1, De Zerbi vola al secondo posto!

SERIE A SASSUOLO EMPOLI / Il Sassuolo sconfigge 3-1 l'Empoli nell'anticipo della quinta giornata di Serie A. Bella partita al 'Mapei Stadium', con gol di Caputo dopo soli 20" dal fischio d'inizio che porta in vantaggio i toscani. Vantaggio che però dura solo poco più di dieci minuti: pareggia Boateng su assist di Di Francesco.

A inizio ripresa i neroverdi la ribaltano con il colpo di testa di, poi a cinque dal termine - con gli ospiti in dieci dopo l'espulsione di Zajc (doppio giallo, col secondo rimediato dopo la simulazione in area) - il tris che chiude i conti firmato da- che riscatta una settimana suo malgrado piena di polemiche dopo lo sputo in faccia ricevuto da Douglas Costa - con un gran colpo di tacco al termine tuttavia di un'azione sospetta e quindi forse da interrompere visto che Lirola non riesce a tenere il pallone in campo prima di fornirgli l'assist. Successo pesante e alla fine meritato per la formazione di, che vola momentaneamente al secondo posto con 10 punti, sei in più di un Empoli che ha fatto comunque la sua partita.

SASSUOLO-EMPOLI 3-1

30" Caputo (E), 13' Boateng, 57' Ferrari, 85' Di Francesco (S)

CLASSIFICA: Juventus 12; Sassuolo** 10, Spal e Napoli 9; Sampdoria, Fiorentina; Genoa* e Lazio 6; Roma, Udinese, Torino e Cagliari 5; Atalanta, Inter, Milan*, Empoli** e Parma 4; Bologna e Frosinone 1; Chievo -1

*una partita in meno

*una partita in più