CALCIOMERCATO INTER DE VRIJ RINNOVO LAZIO / La 'vicenda deVrij' non è ancora chiusa. E non è nemmeno così vicina dall'esserlo. Come riferisce 'repubblica.it', il centrale olandese della Lazio - che è libero di parlare con gli altri club in virtù del contratto in scadenza a giugno - ha ricevuto cinque offerte ufficiali finora: Inter, Barcellona (la metà che più lo intriga), Juventus, Liverpool e Atletico Madrid, con queste ultime tre nettamente dietro rispetto alle prime due. Nonostante questo 'parterre' di lusso, l'ex Feyenoord però non sta escludendo a priori una permanenza nella Capitale: Lotito si sta muovendo in prima persona per lui e l'olandese, che si trova bene nella piazza romana e si sente al centro del progetto biancoceleste, potrebbe alla fine firmare il triennale (con clausola rescissoria a 27-28 milioni di euro) che gli è stato proposto nei giorni scorsi.