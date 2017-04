Calciomercato Inter, da Ranocchia a Perisic: quanti interisti nel mirino della Premier

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

28/04/2017 11:28

CALCIOMERCATO INTER PREMIER LEAGUE / C'è grande curiosità in vista di quello che sarà il primo, vero calciomercato Inter condotto da Suning. Una volta raggiunto il pareggio di bilancio al 30 giugno, come da accordi con l'Uefa, la proprietà cinese darà il via ad una serie di grandi investimenti per tornare subito ai vertici dalla prossima stagione. Si parla di un budget per gli acquisti da oltre 100 milioni di euro, che potrebbe essere ulteriormente rimpolpato attraverso le cessioni di diversi tasselli che durante la prossima sessione di calciomercato dovrebbero lasciare Appiano Gentile. E direttamente dalla Premier League potrebbe arrivare un tesoretto decisamente sostanzioso, visto che tanti elementi della rosa interista sono finiti nel mirino dei club di Oltremanica.

Calciomercato Inter, non solo Ranocchia: da Murillo a Perisic, le inglesi puntano i nerazzurri

Chi già è volato in Premier e potrebbe restarci dopo la scadenza del prestito, è Andrea Ranocchia. Rigenerato dalla cura Hull City, dove da gennaio ha collezionato 15 presenze con 2 gol e 2 assist, il centrale umbro ha attirato le attenzioni di diversi club e l'Inter spera di piazzarlo in uscita incassando qualcosa come 12-14 milioni di euro. Molti altri, poi, potrebbero seguirlo. Su Davide Santon, che con Pioli ha collezionato solamente 13' in campo, è tornato il Newcastle in cui ha già militato, Yuto Nagatomo ha diversi estimatori, così come Jeison Murillo che interessa a squadre come Arsenal, Tottenham e Leicester, oltre che ad alcuni club di Liga. Marcelo Brozovic potrebbe essere uno dei sacrifici più redditizi: i nerazzurri puntano a cederlo per non meno di 25 milioni di euro mettendo a segno una grandissima plusvalenza, con Arsenal, Tottenham e Manchester United in allerta da settimane. Su Eder, riferisce 'Tuttosport', si sarebbe fatto avanti il West Bromwich Albion, Jonathan Biabiany era stato cercato a gennaio dal Chelsea e potrebbe far gola a diverse società. Ivan Perisic, infine, non è ovviamente considerato in partenza, ma un'offerta da oltre 60 milioni di euro potrebbe far traballare ogni certezza. Ed il Manchester United, ma non solo, ci sta concretamente pensando.