Calciomercato Juventus, asse caldo con la Sampdoria: c'è il piano per Schick

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

25/04/2017 08:46

CALCIOMERCATO JUVENTUS SCHICK / Con il finale di stagione e l'estate di calciomercato che si avvicina, l'asse che collega la Genova blucerchiata alla Torino bianconera sembra destinato a diventare letteralmente rovente. La Juventus, infatti, ha messo pesantemente gli occhi sui gioielli della Sampdoria, che risponde aprendo ad una possibile sinergia davvero importante sul mercato.



Partiamo dalla 'Vecchia Signora', che così come Inter, Napoli e tante altre big europee è rimasta stregata dal gioiello Patrik Schick. Nelle prossime ore andrà in scena l'incontro tra l'agente del calciatore e l'avvocato Romei, braccio destro del patron Ferrero, per discutere del rinnovo che servirà a blindare il ceco fino al 2022 con una clausola ritoccata verso l'alto, fino a quota 42 milioni di euro. Mossa che garantirebbe al club di trattenere il suo gioiello un altro anno, idea che non dispiace neanche alla Juventus che con l'Ad Marotta ha già avuto un contatto con i liguri per parlare anche di Skriniar e che potrebbe acconsentire a lasciare i due giocatori in prestito, a patto che si chiuda l'affare in fretta, riferisce 'Tuttosport'. Da parte sua, la Sampdoria ha mostrato interesse per Rodrigo Bentancur, appena ufficializzato dalla Juve: per chiudere il doppio colpo Skriniar-Schick, la Samp vorrebbe l'uruguaiano ex Boca in prestito, magari biennale.



Attenzione poi agli altri profili. Perché la dirigenza juventina tiene sotto controllo anche Torreira e Linetty, mentre le due società starebbero valutando anche la possibilità di concludere in sinergia l'acquisto del nuovo gioiello argentino, Sebastian Driussi, 21enne del River Plate.