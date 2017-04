Calciomercato, Ranocchia: "Parlerò con l'Inter. Non sempre ho sbagliato io"

Maurizio Russo

19/04/2017 16:35

CALCIOMERCATO INTER RANOCCHIA / Andrea Ranocchia è rinato in Premier League. Da flop con la maglia dell'Inter, il difensore centrale umbro si sta rendendo protagonista della rimonta dell'Hull City in chiave salvezza. Sbarcato in Inghilterra nella sessione invernale di calciomercato quando la situazione era quasi tragica, infatti, ad oggi le 'Tigers' sarebbero salve. "Non mi fa nessun effetto speciale ripensare a 'San Siro', sono talmente immerso in questa avventura che non penso ad altro - ha detto Ranocchia a Tutti Convocati su 'Radio 24' - A Milano ho vissuto momenti belli e difficili, sono contento di averli vissuti perché sono cresciuto tanto. Ho giocato per una grande squadra, che è una cosa bellissima, al di là delle cose negative. A volte ho sbagliato io, altre volte altre persone. Ho sempre avuto le spalle larghe mettendoci la faccia".

Calciomercato Inter, Ranocchia glissa sul rinnovo

Prestazioni che fanno certamente piacere in Corso Vittorio Emanuele. In vista del prossimo calciomercato Inter, infatti, Ranocchia potrebbe tornare utile in qualche scambio (magari con il Sassuolo per abbassare il prezzo di Berardi, ndr) oppure per fare cassa. Oltre all'Hull City, altri club della Premier si stanno interessando a lui ed il suo cartellino viene valutato circa 10 milioni di euro. "Futuro? Chi lo sa... Io ho saputo un'ora prima che sarei venuto all'Hull City e ho deciso in 5 minuti - ha proseguito l'ex genoano - Ho due anni di contratto con l'Inter e arriverà il momento di parlare con la società. Adesso non ci penso assolutamente e voglio fare il massimo per l'Hull City".