Calciomercato: occhi su Woodman, il 'Donnarumma inglese'

Alessio Lento (@lentuzzo)

18/04/2017 15:47

CALCIOMERCATO WOODMAN - In queste ultime stagioni impazzano i giovani portieri. A partire da Gianluigi Donnarumma, 18enne portiere del Milan e erede designato di Gianluigi Buffon in Nazionale (e accostato in chiave calciomercato anche alla Juventus), passando per Alex Meret e Alessio Cragno, protagonisti in serie B con le maglie di Spal e Benevento (ma di proprietà di Udinese e Cagliari). Senza dimenticare Simone Scuffet, vice di Karnezis a Udine, e Pierluigi Gollini dell'Atalanta. Una nidiata di estremi difensori davvero interessanti, ma anche all'estero ci sono calciatori che possono rappresentare il futuro delle varie Nazionali europei e anche, perché no, dei club nostrani.

Calciomercato, nel mirino Woodman

In Francia c'è Alban Lafont, 18enne portiere del Tolosa e della Nazionale francese Under 20. In Inghilterra, il portiere emergente è Freddie Woodman, 20 anni compiuti nello scorso marzo: passato a gennaio in prestito al Kilmarnock dal Newcastle, il Nazionale Under 21 è protagonista in Scozia e con il suo attuale club si sta giocando la permanenza nella Premiership scozzese. Tredici le presenze con la maglia del Kilmarnock e prestazioni che non sono passate inosservate. Un nome da tenere in considerazione anche per il calciomercato serie A.