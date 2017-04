Panchina Argentina, Sampaoli: "Non so nulla, penso solo al Siviglia"

17/04/2017 10:35

ARGENTINA SAMPAOLI / Secondo quanto raccolto da calciomercato.it, Jorge Sampaoli è il principale (e al momento unico) candidato a prendere il posto del fresco esonerato Bauza sulla panchina dell'Argentina. Dopo il pareggio in Liga contro il Valencia, però, lo stesso tecnico della provincia di Santa Fe ha smentito i rumors che parlano di un suo futuro prossimo nelle vesti di commissario tecnico, dribblando invece le voci circa un incontro tra il suo legale e la stessa Federcalcio albiceleste: "Io non so nulla di eventuali incontri che altre persone potrebbero aver avuto con l'AFA - le sue parole riportate da 'Mundo Deportivo' - Da parte mia posso dire di non aver parlato con nessuno perché sono totalmente concentrato sul Siviglia e sulle prossime partite che saranno importanti per raggiungere gli obiettivi che il club si è prefisso all'inizio della stagione", ha concluso Sampaoli che nelle ultime settimane è stato accostato anche alla panchina dell'Inter.

R.A.