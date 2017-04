Napoli, Iachini sul secondo posto: "Difficile arrivarci con questa Roma"

14/04/2017 02:09

NAPOLI IACHINI / Beppe Iachini, ex allenatore dell'Udinese, ha parlato della gara di sabato sera tra il Napoli e i friulani: "L’Udinese è una buona squadra e nelle prime giornate avevamo un calendario difficile, qualche assenza importante e c’era la certezza che con un po' di pazienza l’Udinese avrebbe fatto un buon campionato - le sue parole a 'Radio Crc' - Poi nel calcio non sempre viene concesso tempo, ma recuperati gli infortunati, l’Udinese è tornata a fare i suoi punti anche in virtù di un calendario che andava migliorando. Il Napoli gioca a memoria e, quando tutti gli interpreti stanno bene, viene fuori l’identità della squadra. Se la Roma dovesse essere quella delle ultime settimane non sarà facile per il Napoli raggiungere il secondo posto. Questa lotta non dipenderà solo dal Napoli, ma gli azzurri dovranno fare di tutto per non avere rimorsi".

ZAPATA - "Zapata ha bisogno di giocare, se il Napoli e Sarri decideranno di schierarlo è bene trattenerlo, altrimenti per il suo bene sarebbe importante dare continuità al campionato che sta facendo".

M.D.A.