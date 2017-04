Lazio-Napoli, Inzaghi si giustifica: "Keita fuori, vi spiego perché"

09/04/2017 22:55

LAZIO NAPOLI INZAGHI / La Lazio manca l'occasione per riaprire la corsa al terzo posto perdendo in casa contro il Napoli. Al termine dell'incontro, Simone Inzaghi a 'Premium Sport' analizza così la gara: "Incontravamo una grandissima squadra e sapevamo che dovevamo essere perfetti. Abbiamo commesso qualche errore e in queste partite non vengono perdonati. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene. Poi quando nella ripresa stavo per fare i cambi, abbiamo subito il 2-0. Non ci voleva perché poi abbiamo avuto 2-3 occasioni che potevano riaprire la partita".

OCCASIONE CHAMPIONS - "Potevamo andare ad un punto dal Napoli. Potevamo fare meglio, ma onore agli azzurri. Nel secondo tempo si è vista una buonissima Lazio".

GIOCO - "Il palleggio al Napoli un po' tutte lo lasciano. Non avevamo concesso nulla, poi è arrivato il gol dove potevamo fare meglio. Può capitare quando giochi contro il Napoli. Se i cambi arrivavano sull'1-0 la partita sarebbe rimasta aperta. Dobbiamo guardare avanti, abbiamo avuto una buona reazione nel secondo tempo".

KEITA - "E' partito tante volte dall'inizio. In questo momento abbiamo cambiato l'assetto. Sapevo che sarebbe entrato nel secondo tempo e senza quei due errori avremmo potuto vincere".

COPERTURA SU HAMSIK - "Quella palla doveva essere respinta. Abbiamo sofferto molto di più al 'San Paolo'. Volevamo concedere il palleggio a loro e poi fare un secondo tempo alla grande. L'inserimento di Hamsik doveva prenderlo Bastos. In altre occasioni un gol così non lo prendevamo".

FUTURO - "Coperta corta? Spero di poter fare come quest'anno. E' difficile, ma siamo usciti tra gli applausi della nostra gente e fa piacere. Vedono che diamo tutto, siamo quinti in classifica, in finale di coppa Italia".

B.D.S.