Atalanta-Sassuolo, Gasperini: "Accettiamo il pari, ho fatto i complimenti ai ragazzi"

08/04/2017 20:23

ATALANTA SASSUOLO/ Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, ha commentato ai microfoni di 'Sky Sport' il pareggio conquistato dai bergamaschi contro il Sassuolo: "Accettiamo questo pareggio, sono soddisfatto della prestazione ed ho fatto i complimenti ai ragazzi. Abbiamo fatto di tutto per vincere e dobbiamo essere soddisfatti lo stesso. Grande reazione dopo l'errore di Caldara e il vantaggio di Pellegrini? Sì, ma avevamo creato occasioni anche nel primo tempo. La ripresa è stata importante, non era facile contro una squadra veloce nelle ripartenze come il Sassuolo. Cosa ho pensato dopo il giallo a Gomez? Speravo di no, anche se ha giocato tante partite di fila. Non ci sarà a Roma ma nelle ultime partite sarà importante".

S.F.