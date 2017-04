Boca Juniors, si sogna il ritorno di Tevez

06/04/2017 21:29

BOCA JUNIORS TEVEZ RITORNO / Il Boca Juniors sogna il clamoroso ritorno a casa di Carlitos Tevez. L'attaccante argentino, trasferitosi allo Shanghai Senhua, potrebbe vestire nuovamente la maglia del club argentino. I sudamericani sono intenzionati a rafforzare la squadra per puntare alla prossima Libertadores e l'ex Juventus sarebbe in cima alla lista dei desideri. Secondo quanto riportato da 'Ole.com', Angelici, numero uno del Boca, volerà in Cina per risolvere la questione.

M.S.