Calciomercato Avellino, gli occhi della Premier su Verde

Marco Orrù

28/03/2017 11:03

CALCIOMERCATO AVELLINO VERDE/ La Serie B è un campionato che vede protagonisti settimanalmente tanti giovani del futuro del calcio italiano. Molti dei ragazzi dell'attuale Under 21 di Di Biagio, che ieri ha perso 2-1 contro la Spagna in amichevole, e alcuni degli azzurri a disposizione del ct Ventura in quella maggiore, provengono dalla B. Chissà che presto non sia anche il turno di Daniele Verde, esterno offensivo, ma ora anche seconda punta, dell'Avellino. Il calciomercato ora impazza attorno al suo nome.

Calciomercato Avellino, Verde seguito dal Leicester

Il ragazzo classe '96 è di proprietà della Roma ed è alla terza esperienza tra i professionisti lontano dalla casa madre, dopo l'infruttuosa doppia avventura lo scorso anno con Frosinone e Pescara. Fin dal suo approdo in Irpinia ha costituito con Matteo Ardemagni una coppia letale in zona gol e con l'arrivo di Novellino in panchina il suo rendimento è migliorato ancora, visto che è stato spostato nel ruolo di seconda punta. E di lui se ne sono accorti non solo in Italia, ma anche in Inghilterra. Il Leicester, infatti, nella persona di Eduardo Macia, ex direttore sportivo della Fiorentina, ora capo degli osservatori delle Foxes, lo sta seguendo da vicino. Talmente tanto vicino che proprio Macia era presente sulle tribune dello stadio Liberati di Terni domenica per seguire Verde nel match contro la Ternana. Non è stato certo il miglior match del ragazzo romano, ma il dirigente spagnolo ha potuto constatare il suo talento, seppur in una giornata storta. L'esterno offensivo è all'Avellino con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto dalla Roma. Sarà il suo certamente un nome tra i più caldi del prossimo calciomercato Serie B estivo.