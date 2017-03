Gossip, Diletta Leotta: che sorpresa in camerino!

26/03/2017 20:45

DILETTA LEOTTA INSTAGRAM - Gradita sorpresa per Diletta Leotta nei camerini di 'Sky Sport'. Prima dell'ingresso in studio per condurre come di consueto lo speciale dedicato alle Serie B, la bella giornalista ha trovato nella propria stanza un mazzo di rose bianche regalategli da una sua amica. La Leotta ha postato video e foto del regalo, ringraziando poi su Instagram il mittente: "Una sorpresa stupenda da parte di un'amica stupenda".



G.M.