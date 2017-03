24/03/2017 17:11

NAPOLI KOULIBALY NAZIONALE / La risposta del Napoli al rientro anticipato di Higuain dagli impegni con l'Argentina porta il nome di Kalidou Koulibaly: anche il difensore senegalese, infatti, rientrerà in anticipo in Italia e salterà l'amichevole della sua Nazionale contro la Costa d'Avorio in programma a Parigi. A riferirlo è 'Sky' secondo cui Sarri potrà riabbracciare in anticipo il colosso azzurro.

B.D.S.