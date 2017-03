Calciomercato Roma, Paredes osservato 'speciale' dell'Atletico Madrid

Daniele Trecca (@danieletrecca) / Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

20/03/2017 10:45

CALCIOMERCATO ROMA PAREDES / Il gol del momentaneo uno a uno realizzato allo stadio 'Olimpico' ieri sera, nel corso del match contro il Sassuolo, ha riacceso i riflettori di calciomercato su Leandro Paredes, che a Roma sta faticando ad imporsi con continuità come alternativa di sicuro rendimento al titolare Daniele De Rossi. L'allenatore Luciano Spalletti lo ha impiegato dal primo minuto contro la formazione neroverde allenata da Eusebio Di Francesco ed il centrocampista argentino (nato trequartista e riscoperto playmaker basso da Marco Giampaolo all'Empoli) ha risposto con una prova ordinata, di qualità e personalità.

In più di un'occasione, però, quest'anno, i supporters romanisti gli hanno imputato poca personalità e scarsa velocità d'esecuzione, sia in fase di costruzione che in 'rottura'. A gennaio, il nome di Leandro Paredes è riemerso con prepotenza tra i protagonisti del calciomercato Roma in uscita, ma la pista Juventus - tornata d'attualità negli ultimissimi giorni di gennaio - non è decollata.

Nonostante la stagione vissuta tra alti e bassi, Leandro Paredes vanta diversi estimatori, in Italia e in Europa: ieri sera, sugli spalti dello stadio Olimpico, erano presenti alcuni emissari dell'Atletico Madrid. Il club spagnolo ha da tempo messo nel mirino l'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi, ma il mancino calabrese non era l'unico osservato speciale nel match di ieri. Alla ricerca di rinforzi anche in mediana, infatti, i 'Colchoneros' stanno monitorando anche le prestazioni di Leandro Paredes, su indicazione dei numerosi connazionali presenti nella rosa iberica, a partire dal 'Cholo' Simeone. Il suo cartellino è valutato non meno di 20 milioni di euro dalla Roma.