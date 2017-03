Calciomercato Roma, la Spagna chiama Spalletti

10/03/2017 11:11

CALCIOMERCATO ROMA SPALLETTI / Il terribile trittico contro Lazio, Napoli e Lione rischia di compromettere seriamente la stagione della Roma, chiamata a compiere due rimonte molto difficili nelle Coppe e a difendere un vantaggio esiguo sul Napoli nella corsa al secondo posto. Sul banco degli imputati è finito anche Luciano Spalletti, non solamente per alcune scelte di formazione, ma anche per alcuni atteggiamenti fuori dal rettangolo verde. In scadenza di contratto il prossimo giugno, l'allenatore toscano non ha ancora deciso se rinnovare o meno il proprio vincolo con la compagine giallorossa, rinviando una scelta che per forza di cose andrà ad influenzare il calciomercato Roma.

Calciomercato Roma, futuro Spalletti: ipotesi spagnole

In Italia, il nome dell'ex allenatore dello Zenit è stato accostato soprattutto alla Juventus, mentre per quanto riguarda l'estero, di recente si è parlato anche di un possibile interessamento dell'Arsenal, il cui obiettivo principale resta tuttavia Massimiliano Allegri. Il gioco propositivo di Spalletti può vantare estimatori anche in Spagna, dove Siviglia e Valencia potrebbero cambiare allenatore al termine della stagione. Per quanto riguarda gli andalusi, infatti, Jorge Sampaoli rappresenta una delle prime scelte del Barcellona per la sostituzione di Luis Enrique.

D.T.