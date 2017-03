Inter, Thohir nel mirino della magistratura: "Pronto ad andare in prigione"

07/03/2017 16:10

INTER THOHIR KOI / "Sono pronto ad andare in prigione": Erick Thohir commenta così le notizie sulle indagini sugli Asian Games del 2018 che lo vedrebbero coinvolto in qualità di presidente del KOI, il comitato olimpico indonesiano. Il presidente dell'Inter intervistato da 'antaranews' ha spiegato: "Se verrà dimostrato che ho commesso un errore durante questi ultimi mesi, sono pronto a essere punito. Questa situazione non deve essere oggetto di strumentalizzazione a livello politico, ma se ho sbagliato sono pronto ad andare in prigione. Noi rispettiamo la legge".

B.D.S.