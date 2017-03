Inter, Reja: "Che sorpresa Gagliardini, in allenamento non sembra così forte"

07/03/2017 14:46

INTER REJA GAGLIARDINI / In un'intervista a 'L'Eco di Bergamo' l'ex tecnico dell'Atalanta Edy Reja parla di Roberto Gagliardini, gioiello della società bergamasca a gennaio ceduto all'Inter: "E' la sorpresa della stagione. L'ho allenato cinque mesi ma le difficoltà avute non mi hanno permesso di mandarlo in campo. Anche perché lui in allenamento non ti trasmette le sue potenzialità. Quando ha esordito mi sono chiesto da quanto tempo lo allenavo, sembrava un altro. Gasperini quest'anno è stato bravo a inserirlo nel momento giusto. Sono curioso di vedere dove arriverà: ha cambiato modo di giocare, ora copre anche e questo sarà fondamentale per il futuro".

B.D.S.