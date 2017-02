Juventus-Napoli, post gara rovente: gli azzurri rinunciano al silenzio stampa?

28/02/2017 23:06

JUVENTUS NAPOLI SILENZIO STAMPA / Finale di gare accesso allo 'Juventus Stadium'. Il Napoli, che inizialmente aveva deciso di non parlare alla stampa, secondo quanto riportato dalla 'Rai', avrebbe cambiato idea per commentare gli episodi del match. A presentarsi ai microfoni dei giornalisti non sarà però, come è consuetudine, mister Sarri bensì il direttore sportivo Giuntili e Reina. Una scelta che non sarebbe piaciuta ai bianconeri e proprio per questo al termine della gara si sarebbe tenuto un incontro tra i Delegati Lega e le due società per decidere il da farsi.

M.S.