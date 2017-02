Calciomercato Torino, Petrachi: "Contenti di Mihajlovic, stiamo già programmando il futuro"

27/02/2017 20:27

CALCIOMERCATO TORINO PETRACHI / La posizione di Mihajlovic non è pericolante. Ad assicurarlo è il ds del Torino, Fabio Petrachi, a 'Premium Sport': "Soddisfatti di Mihajlovic? Assolutamente sì. Noi siamo contenti del mister e di quello che stiamo facendo. Stiamo già valutando il futuro e da parte nostra c’è estrema sintonia. Non dobbiamo farci distrarre dagli ultimi risultati negativi ma voglio ricordare che nelle ultime settimane su 6 difensori centrali ne abbiamo persi 4: ci sono anche dei perché dietro le sconfitte perché quando gli infortuni capitano tutti nello stesso reparto poi diventa difficile. Non c'è bisogno di gettare benzina sul fuoco. La rosa è ben assortita, abbiamo fatto dei risultati non eccellenti ma che ci possono stare all’interno di una stagione. 15 punti di distanza dalla zona Europa? L'ambizione da parte nostra è quella di provare a raggiungere l'Europa ma era un discorso che riguardava un biennio. Abbiamo speso molto per grandi giocatori come Iago Falque e Ljajic ma abbiamo puntato anche su molti giovani, ai quali va dato il tempo di ambientarsi in Serie A. Ogni anno abbiamo alzato l'asticella, abbiamo 4 punti in più rispetto allo scorso anno e a dicembre si parlava di squadra rivelazione".

D.G.