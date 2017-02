Calciomercato Juventus, sprint dalla Spagna per Allegri

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

26/02/2017 09:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Il futuro di Massimiliano Allegri continua a tenere banco in casa calciomercato Juventus anche dopo la vittoria per due reti a zero dei bianconeri contro l'Empoli: il tecnico livornese è attirato dalla prospettiva di andare ad allenare in Inghilterra (c'è l'Arsenal in prima linea), ma un'altra pista sta prendendo quota: secondo quanto scrive il 'Daily Express', infatti, il dirigente del Barcellona Ariedo Braida avrebbe effettuato un sondaggio per capire i piani futuri dell'allenatore (con cui i rapporti sono ottimi dai tempi del Milan). Allegri è, infatti, tra i candidati a prendere il posto di Luis Enrique sulla panchina blaugrana. Ronald Koeman dell'Everton e Mauricio Pochettino del Tottenham sono gli altri nomi sulla lista del Barcellona per il casting del nuovo allenatore.