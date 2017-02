Milan, buone notizie in difesa

24/02/2017 17:03

MILAN DE SCIGLIO CALABRIA / Vincenzo Montella sorride per il miglioramento delle condizioni di Calabria e De Sciglio. I due difensori del Milan, che nelle ultime partite non hanno potuto giocare, oggi hanno lavorato nuovamente insieme al gruppo nella seduta mattutina a Milanello: già da mercoledì De Sciglio è tornato ad allenarsi a pieno ritmo. Il loro rientro in campo sembra quindi riavvicinarsi.

M.D.A.