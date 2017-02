Calciomercato Roma, riscattato Juan Jesus

23/02/2017 17:00

CALCIOMERCATO ROMA INTER / Trovarsi nelle prime 17 posizioni in classifica al primo febbraio o a fine campionato: erano queste le non certo impossibili condizioni pattuite da Inter e Roma per il riscatto di Juan Jesus scritte sul bilancio nerazzurro. Condizioni che, ovviamente, si sono verificate e che rendono il difensore brasiliano un giocatore giallorosso a tutti gli effetti. Dopo i 2 milioni di euro per il prestito, il sodalizio capitolino dovrà ora recapitarne altri 8 nelle casse nerazzurre.

D.T.