Calciomercato Milan, 'botta e risposta' Raiola-dirigenza sul rinnovo Donnarumma

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

22/02/2017 07:51

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Ora che la lunga attesa per il closing per il passaggio del Milan in mano cinese si avvia alla conclusione, tornano d'attualità le priorità di cui dovrà occuparsi la coppia Fassone-Mirabelli.

La principale è il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, che il prossimo 25 febbraio raggiungerà il traguardo dei 18 anni. Il suo agente Mino Raiola chiede tra i 4,5 ed i 5 milioni di euro annui per il portiere classe 1999, ma la nuova dirigenza - scrive oggi il 'Corriere dello Sport' - è intenzionata ad offrire un ingaggio con base fissa pari a 2,5 milioni e ricchi bonus a salire (tra cui un incentivo alla firma).

La nuova dirigenza, infatti, considera troppo elevata la richiesta del procuratore e teme conseguenze negative sugli altri rinnovi nella rosa rossonera. Raiola potrebbe rilanciare chiedendo una percentuale di rivendita in stile Pogba. Sullo sfondo, alla finestra sul futuro di Donnarumma, resta la Juventus.