11/02/2017 11:20

CALCIOMERCATO BORRIELLO / Marco Borriello ha parlato del suo futuro nel corso di un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport': "A Cagliari sto da re, ho un contratto fino al 2018 se ci salviamo. Se fosse per me, non mi muoverei, sempre che vada bene al presidente Giulini".

S.D.