Atalanta-Cagliari, Gasperini: "Io alla Roma con Kessié? A febbraio..."

05/02/2017 17:20

ATALANTA-CAGLIARI GASPERINI / Al termine di Atalanta-Cagliari, l'allenatore dei padroni di casa Gasperini ha parlato a 'Sky': "La salvezza l'abbiamo festeggiata qualche tempo fa, ora possiamo continuare a sperare. Queste vittorie sono molto importanti. Non temo mancanza di concentrazione dovuta al calciomercato di gennaio. La Juve non la prendiamo! (ride, n.d.r.) Stiamo vivendo una stagione che a squadre come l'Atalanta non capita spesso e quando ci sei dentro devi giocartela fino in fondo senza sentirsi appagati. Io alla Roma con Kessié? A febbraio è il periodo in cui escono certe cose, intanto stiamo a Bergamo dove possiamo stare tra le grandi".

S.D.