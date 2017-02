Roma, Gerson retrocesso in Primavera

03/02/2017 19:39

ROMA GERSON PRIMAVERA / Protagonista di un'autentica telenovela negli ultimi giorni di mercato, Gerson potrebbe rimpiangere ben presto il suo rifiuto al Lille. Secondo quanto riporta 'Roma Radio', emittente ufficiale del club capitolino, il centrocampista brasiliano domani potrebbe disputare alcuni minuti con la Primavera di Alberto De Rossi, al pari del neoacquisto Clement Grenier. Se per il francese la partita contro il Pisa rappresenta un'ottima occasione per mettere minuti sulle gambe in vista della gara contro la Fiorentina di martedì, per l'ex Fluminense questa scelta potrebbe rappresentare un'occasione per prendere coscienza della sua attuale situazione/considerazione a Trigoria.

D.T.