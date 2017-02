Coppa Italia, Lazio-Roma: caos orario per il derby

02/02/2017 16:53

COPPA ITALIA LAZIO ROMA DERBY / Sarà il derby Lazio-Roma una delle semifinale della coppa Italia: proprio in vista della doppia stracittadina si pone il problema orario. Dal 2013, infatti, i derby non sono giocati in orario serale a seguito agli incidenti avvenuti nel pre-match. Ecco allora che per l'andata del 1 marzo nasce il problema orario: per esigenze televisive e di presenza di pubblico allo stadio si dovrebbe giocare alla sera, ordine pubblico invece vorrebbe che la partita si disputasse in orario diurno. Nelle prossime settimane si saprà quale delle due esigenze prenderà il sopravvento.

B.D.S.