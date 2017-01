Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO: pressing Southampton per Gabbiadini, nuova offerta

ESCLUSIVO

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Ore decisive per il futuro di Manolo Gabbiadini, sempre più vicino a lasciare il Napoli. Come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, il Southampton ha raggiunto una bozza di accordo con il calciatore e sta lavorando per trovare l'intesa con il Napoli. Si tratta per l'acquisizione a titolo definitivo dell'attaccante italiano sulla base di 15-16 milioni di euro più 3-4 di bonus. Borussia Mönchengladbach, allo stato attuale, dietro al Southampton nella corsa a Gabbiadini con i 'Saints' che stanno spingendo per chiudere al più presto l'operazione.