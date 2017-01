Milan-Napoli, Reina esulta: "Un successo di maturità"

22/01/2017 00:46

MILAN NAPOLI/ Così Pepe Reina ha analizzato il successo ottenuto dal suo Napoli in casa del Milan: "E' stato un successo di maturità - le parole di Reina riportate dal sito ufficiale del Napoli - Dobbiamo imparare a vincere più partite come questa di San Siro. Abbiamo dimostrato che oltre ad offrire buon calcio sappiamo anche lottare e soffrire. La determinazione di stasera ci sarà utile anche in futuro. Credo che sia questo il salto di qualità che ci chiede il mister e che dobbiamo compiere. Stiamo crescendo sotto il profilo del carattere e questo è molto importante".

S.F.