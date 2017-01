Milan-Napoli, Callejon sfida la Juventus: "Nessuno firma per il secondo posto"

21/01/2017 22:55

MILAN NAPOLI/ José Maria Callejon manda un messaggio chiaro alla Juventus dopo il successo ottenuto dal Napoli in casa del Milan: "Questa è una vittoria importantissima, ci dà grande fiducia e tanta voglia di continuare a lavorare. Lotta scudetto con la Juventus? Proviamo a stare lì, stasera per noi era una prova di maturità - ha dichiarato Callejon a 'Sky Sport' - Sarri ha detto che non firma per il secondo posto? Neanche io e nessuno della squadra. I tifosi arrivati a San Siro? Ci sono sempre vicini, per noi è importante perché ci caricano tantissimo".

MARADONA E IL REAL MADRID - "La sfida di Champions League con il Real Madrid? E' ancora lontana, pensiamo al campionato - ha poi spiegato Callejon a 'Premium Sport' - vittoria frutto dell'effetto Maradona? Sì, è l'effetto Maradona".

S.F.