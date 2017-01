Calciomercato Milan, Galliani: "No all'obbligo di riscatto per Deulofeu"

18/01/2017 17:52

CALCIOMERCATO MILAN GALLIANI DEULOFEU / Confermate le anticipazioni di Calciomercato.it sulla trattativa tra il Milan e l'Everton per Deulofeu. Adriano Galliani - parlando ai cronisti all'esterno di Casa Milan - ha fatto il punto sulla trattativa: "Non è un affare che si sta complicando né semplificando. Le posizioni sono chiare: noi proponiamo un prestito secco o un prestito con diritto, loro chiedono un prestito con obbligo. A causa degli impegni contrattuali non possiamo fare questo tipo di operazioni". Sulla possibilità di volare in spagna, Galliani spiega: "Sono pronto a tutto, l'unica cosa alla quale non sono pronto è a un prestito con obbligo".

B.D.S.