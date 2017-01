Serie A, Moggi: "La Juve può perdere ancora. Roma, meglio senza Salah"

16/01/2017 14:57

SERIE A MOGGI / Il Napoli di Sarri ha dimostrato di poter vincere anche senza proporre un gioco fantastico. E' avvenuto contro la Sampdoria, seppur tra mille polemiche nel post gara. Due vittorie sono giunte poi anche in Coppa Italia contro lo Spezia e in serie A contro il Pescara nonostante si sia patita una certa sofferenza.

Del momento degli azzurri ha parlato Luciano Moggi, intervenuto ai microfoni di 'Radio Crc': "Il Napoli sta andando bene. E' un bel campionato con gli azzurri, la Juventus e la Roma. Non è detto che la Juventus non possa perdere anche qualche altra partita. Sperare non costa nulla, anche se è giusto restare con i piedi per terra. Nella serata di ieri la difesa bianconera ha anche risentito della giornata negativa di Chiellini. Dovessero giungere delle polemiche, di certo la Juve non vi replicherà".

SERIE A - "Potrebbe riaprirsi questo campionato, non ci sono dubbi. Da qui a dire però che si è già riaperto, ce ne vuole. Il Napoli sta bene e gioca discretamente, proprio come la Roma. Ora i giallorossi subiscono pochi gol e è importante aver vinto due trasferte delicate come quelle di Genova e Udine. La sensazione al momento è che possa migliorare e progredire nel suo percorso. Ora è una squadra compatta, grazie all'assenza di Salah".

MARADONA - "Riuscirebbe a trasmettere una carica in più se sedesse sulla panchina del Napoli, in qualità di team manager".

L.I.