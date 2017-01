Palermo, Corini al capolinea: si attende la decisione di Zamparini

15/01/2017 17:34

PALERMO CORINI - Il Palermo sprofonda sul campo del Sassuolo, con l'obiettivo salvezza sempre più lontano per i rosanero. Il pesante 4-1 del 'Mapei Stadium' potrebbe costare carissimo ad Eugenio Corini, già vicino in settimana al divorzio con il club di Zamparini. Le prossime ore saranno decisive per il futuro del tecnico, la cui frattura con il patron di Viale del Fante sembra difficilmente sanabile. Domenica, nella sfida casalinga contro l'Inter, potrebbe esserci un nuovo ribaltone sulla panchina del 'Barbera'.

G.M.