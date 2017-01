14/01/2017 21:16

CALCIOMERCATO LAZIO MORRISON / Come riporta 'gazzamercato.it', rimane ancora tutto da definire il passaggio di Ravel Morrison dalla Lazio al Wigan, club inglese con il quale il centrocampista si sta peraltro già allenando da qualche giorno. Il classe '93 dovrebbe trasferirsi in maniera definitiva a breve, le parti sono al lavoro per trovare una soluzione.

O.P.