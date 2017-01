13/01/2017 17:27

PESCARA CAMPAGNARO VITTURINI / Doppio infortunio per il Pescara: Massimo Oddo dovrà rinunciaare a Davide Vitturini e Hugo Campagnaro per almeno due settimane. I due difensori, sottoposti quest'oggi a esami strumenti, dovranno restare fuori 15 giorni per poi essere rivalutati: per Vitturini è stata evidenziata una lesione al retto femorale destro, per Campagnaro una lesione al polpaccio destro.

B.D.S.